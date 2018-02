Notfälle : Nach Hexenkessel-Unfall werten Ermittler Bilder aus

von dpa

06. Februar 2018, 13:53 Uhr

Nach dem Hexenkessel-Unfall mit einer Schwerverletzten bei einem Fastnachtsumzug in Baden-Württemberg wollen die Ermittler Fotos und Videos von dem Tag auswerten. Man erhoffe sich dadurch ein genaueres Bild vom Hergang, sagte ein Polizeisprecher. Eine 18-Jährige war am Samstagabend bei einem Umzug in Eppingen nahe Heilbronn schwer an den Beinen verbrüht worden. Als Hexen verkleidete Teilnehmer sollen sie über einen Kessel mit heißem Wasser gehoben haben. Nach Angaben der Beamten wurde der Kessel bei dem Umzug von einer Hexenzunft auf einem Wagen gezogen.