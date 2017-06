Fußball : Nach Löw: Auch Kroos und Calmund loben Bayer für Herrlich-Transfer

Nach Bundestrainer Joachim Löw haben auch Weltmeister Toni Kroos und Ex-Manager Reiner Calmund Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen für die Verpflichtung von Heiko Herrlich als neuem Trainer gelobt. «Das ist eine Super-Wahl», sagte Kroos am Rande der Gala für die Toni-Kroos-Stiftung in Köln: «Ich kenne Heiko aus meiner Zeit bei der Junioren-Nationalmannschaft. Er ist ein toller Trainer.» Calmund lobte den Schritt als «die richtige Entscheidung, mit diesem jungen Trainer was zu riskieren. Löw hatte zuvor erklärt: «Ich denke, dass das sehr gut passen kann.»

von dpa

erstellt am 09.Jun.2017 | 20:14 Uhr