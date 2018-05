Film : Nach Schuldspruch: Bill Cosby werden Ehrungen aberkannt

von dpa

08. Mai 2018, 03:59 Uhr

Washington (dpa) - Knapp zwei Wochen nach dem Schuldspruch gegen Bill Cosby wegen sexueller Übergriffe hat das renommierte Kennedy Center zwei an den Entertainer verliehene Ehrungen widerrufen. Cosbys Taten überschatten die kulturellen Leistungen, für die er ursprünglich ausgezeichnet worden war, hieß es. Cosby war für sein Lebenswerk 1998 mit den Kennedy Center Honors und 2009 mit dem Mark Twain-Preis für amerikanischen Humor ausgezeichnet worden. In Folge des Urteils hatte bereits die Oscar-Akademie den Entertainer ausgeschlossen. Cosby war wegen sexueller Nötigung in drei Fällen schuldig gesprochen worden.