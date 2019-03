Notfälle : Nach Stromausfall: Dutzende aus Tiroler Zugspitzbahn gerettet

von dpa

06. März 2019, 23:57 Uhr

Ehrwald (dpa) – Ein Stromausfall hat am Nachmittag die Zugspitzbahn im österreichischen Ehrwald zum Stehen gebracht und eine stundenlange Rettungsaktion ausgelöst. Eine von zwei Gondeln sei mit 82 Personen besetzt gewesen, teilte die Polizei in Tirol mit. Die Bahngäste wurden demnach mit einer Bergegondel nach und nach auf den Berg gebracht, von dort dann mit der Bergbahn auf deutscher Seite ins Tal und von dort mit Bussen zurück nach Österreich gefahren. Das Ganze habe fast vier Stunden gedauert. Laut Zugspitzbahn-Chef war ein umgestürzter Baum in die Bahnleitung gefallen.