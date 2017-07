Regierung : Nach Trumps massiver Kritik ist Zukunft von Sessions ungewiss

Nach der massiven und beispiellosen Kritik von US-Präsident Donald Trump an seinem Justizminister Jeff Sessions ist dessen Zukunft ungewiss. Trump heizte Spekulationen um einen Rücktritt Sessions weiter an und erklärte erneut, er sei enttäuscht über den Minister. Auf die Frage, ob er wolle, dass dieser im Amt bleibe, antwortete der Präsident nicht direkt. Er sagte lediglich, man werde sehen, was passiere. Trump warf Sessions vor Journalisten auch vor, nicht genug gegen anonyme Enthüllungen zu tun.

von dpa

erstellt am 26.Jul.2017 | 01:36 Uhr