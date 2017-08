Wetter : Nach Überschwemmungen in Texas bleibt Lage dramatisch

Die Lage in den Überflutungsgebieten in Texas bleibt dramatisch - obwohl der Sturm «Harvey» weiter an Stärke verloren hat. Während sich die Situation in der Millionenmetropole Houston etwas verbesserte, kämpften die Städte Beaumont und Port Arthur mit steigenden Wasserpegeln. Das Hurrikan-Zentrum stufte den Sturm zwar inzwischen weiter herunter, warnte aber noch immer vor lebensbedrohlichen Bedingungen. Auch Tennessee und Kentucky rüsteten sich für mögliche Überschwemmungen.

von dpa

erstellt am 31.Aug.2017 | 06:31 Uhr