Wetter : Nach verregnetem Vatertag steht auch nasser Muttertag bevor

von dpa

10. Mai 2018, 17:51 Uhr

Nach einem vielerorts verregneten Vatertag wird es auch am Muttertag in weiten Teilen Deutschlands nass. Vor allem im Südwesten erwarten die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes lang andauernden und kräftigen Regen. Nur im Osten und Nordosten wird es sonnig und mit bis zu 27 Grad sogar wieder frühsommerlich war. «Während sich die Sonntagsausflügler darüber wohl ärgern werden, dass der Regen gerade am Sonntag kommt, können Landwirte und Hobbygärtner endlich aufatmen», sagte ein DWD-Meteorologe. Der wiederholte Regen sei für die Natur wichtig.