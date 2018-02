Verkehr : Nach Winterchaos noch mehr Schnee in Paris erwartet

von dpa

08. Februar 2018, 15:57 Uhr

Nach dem ungewöhnlichen heftigen Wintereinbruch in Paris und Umgebung warnt die französische Regierung vor weiteren Schneefällen. Morgen könnten in der Hauptstadtregion örtlich bis zu 10 Zentimeter Schnee fallen. In den zurückliegenden Tagen hatte es im Großraum Paris bis zu 20 Zentimeter Schnee gegeben. Ein riesiges Verkehrschaos mit langen Staus war die Folge. Heute lief der Straßenverkehr weitgehend normal - die Behörden hatten Autofahrer aufgerufen, ihre Fahrzeuge stehen zu lassen.