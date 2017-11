Brauchtum : Närrische Saison beginnt in den Karnevalshochburgen

von dpa

In den Karnevalshochburgen beginnt heute die fünfte Jahreszeit. Wegen des Wochenendes rechnen die Karnevalshochburgen mit besonders vielen Teilnehmern. Die Kölner Polizei reagiert mit hoher Polizeipräsenz auf den erwarteten Andrang unter dem Motto «Mer Kölsche danze us der Reih». Rund 1000 Polizisten werden laut Pressestelle zusätzlich im Einsatz sein. Viele weiblichen Narren sind nach Angaben des Kölner Kostümhauses Deiters in diesem Jahr als Einhörner unterwegs, viele Männer als Mainzelmännchen oder Minion.