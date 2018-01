Parteien : Nahles beklagt «Durchstechereien» der Union bei Sondierungen

von dpa

erstellt am 09.Jan.2018 | 09:36 Uhr

SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles hat vor Beginn der dritten Runde der Sondierungen die Union gemahnt, sich an das vereinbarte Stillschweigen zu halten. «Es war gestern sehr ärgerlich, dass es Durchstechereien gegeben hat von Zwischenergebnissen», sagte Nahles in Berlin. «Ich kann nur alle in der Union auffordern, den Jamaika-Modus jetzt endgültig abzustellen.» Nahles' Kritik bezieht sich offensichtlich auf den CDU-Unterhändler und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der am Montagabend eine Einigung in der Energiepolitik verkündet hatte.