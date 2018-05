von dpa

18. Mai 2018, 10:29 Uhr

Nationaltorwart Manuel Neuer steht im Kader des FC Bayern München für das DFB-Pokalendspiel am Samstag in Berlin. Dies teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Freitag mit. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet.