Fußball : Neu beim Video-Assistenten: Texterklärungen für Fans

von dpa

10. August 2018, 12:29 Uhr

Fans sollen in der Fußball-Bundesliga künftig auf den Leinwänden über Entscheidungen des Videobeweises informiert werden. Bei Eingriffen des Video Assistant Referees sollen künftig «Situation», «Überprüfung» und «Entscheidung» in den Stadien eingeblendet werden, wie DFL-Direktor Ansgar Schwenken bei einer Pressekonferenz in Frankfurt erläuterte. Auch im Fernsehbild soll es ab der kommenden Spielzeit Änderungen geben: Dort soll eingeblendet werden, warum es eine Überprüfung gibt. Das Fernsehsignal soll anschließend wie bei der Fußball-WM in drei Bilder gesplittet werden.