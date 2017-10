Bundestag : Neuer Bundestag startet mit Präsidiumswahl - Ärger mit AfD

von dpa

erstellt am 24.Okt.2017 | 00:16 Uhr

Der neue Bundestag nimmt heute mit der Wahl eines neuen Präsidiums seine Arbeit auf. Gleich in der ersten Sitzung droht massiver Ärger mit der AfD. Politiker aller anderen Fraktionen wollen den AfD-Kandidaten für einen der Vizepräsidentenposten, Albrecht Glaser, durchfallen lassen. Die AfD stellt nach Union und SPD die drittstärkste Fraktion und will nicht einknicken. Die Sitzung könnte in einem Eklat enden. Zum Präsidenten des Bundestags soll der bisherige Finanzminister Wolfgang Schäuble gewählt werden.