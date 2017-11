Gesellschaft : Neuer Glücksatlas misst Lebenszufriedenheit in Deutschland

von dpa

erstellt am 06.Nov.2017 | 23:28 Uhr

Wie zufrieden sind die Deutschen - und warum? Dieser Frage geht der sogenannte Glücksatlas, den die Deutsche Post bei Ökonomen und Meinungsforschern in Auftrag gibt, zum siebten Mal nach. Die Ergebnisse werden heute in München vorgestellt. Verbunden mit der repräsentativen Studie ist ein Ranking, wie zufrieden die Menschen in den einzelnen Regionen sind. An der Spitze lag bisher Schleswig-Holstein. Seit Jahren gibt es auch einen deutlichen Ost-West-Unterschied.