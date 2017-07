Film : Neuer James-Bond-Film soll am 8. November 2019 starten

Gute Nachricht für 007-Fans: Der 25. James-Bond-Film soll am 8. November 2019 in den US-amerikanischen Kinos starten. Das kündigten die Produktionsfirmen Metro-Goldwyn-Mayer und Eon Productions auf der offiziellen James-Bond-Website an. In Großbritannien und dem Rest der Welt solle der Film «traditionell etwas früher starten», hieß es in der knappen Erklärung. Ob Daniel Craig zum fünften Mal die Rolle des berühmten Geheimagenten spielt, wurde zunächst nicht bekannt.

von dpa

erstellt am 25.Jul.2017 | 01:38 Uhr