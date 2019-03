Film : Neues Führungsduo: Berlinale soll Publikumsfestival bleiben

von dpa

28. März 2019, 14:50 Uhr

Die neue Führungsspitze der Berlinale läuft sich warm. Der Italiener Carlo Chatrian und die gebürtige Niederländerin Mariette Rissenbeek haben ihre Büros am Potsdamer Platz bezogen, offiziell beginnen sie am 1. Juni. «Wir möchten die Berlinale als Publikumsfestival und als Festival für Berlin erhalten», teilten die beiden in Berlin mit. Die Internationalen Filmfestspiele gehören mit Cannes und Venedig zu den bedeutendsten Festivals der Welt. Die neue Führungsspitze löst den bisherigen Direktor Dieter Kosslick ab. Der 70-Jährige leitete das Festival 18 Jahre lang.