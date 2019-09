Unfälle : Neun Tote nach schwerem Verkehrsunfall in der Ukraine

von dpa

21. September 2019, 18:57 Uhr

Mindestens neun Menschen sind bei der Kollision eines Kleinbusses mit einem Lastwagen in der Nähe der ukrainischen Hafenstadt Odessa ums Leben gekommen. Der Bus stieß auf dem Weg in die Stadt mit dem entgegenkommenden Lastwagen zusammen, teilten die ukrainischen Behörden mit. Vier Menschen überlebten den Unfall mit schweren Verletzungen. Sie kamen in ein Krankenhaus. Der Bus war nach ersten Erkenntnissen überfüllt. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar.