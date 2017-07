Notfälle : Neunjährige stirbt durch Stromschlag

Ein neunjähriges Mädchen ist in Kleve tot aufgefunden worden. Ursache für den Tod des Kindes war wohl ein Stromschlag, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge war das Kind gestern Abend tot im Keller eines Wohnhauses aufgefunden worden. Was das Mädchen in dem Keller gemacht hatte, konnte die Polizei noch nicht sagen. Auch was den Stromschlag ausgelöst hatte, war noch unklar. Das Haus wurde evakuiert und der Strom ausgeschaltet - die Kriminalpolizei war am Abend noch vor Ort. Die Verwandten wurden von den Einsatzkräften betreut. Zunächst hatte der WDR berichtet.

von dpa

erstellt am 19.Jul.2017 | 22:46 Uhr