Freizeit : New Yorker Central Park bekommt neues Freibad

von dpa

19. September 2019, 03:59 Uhr

Der New Yorker Central Park bekommt für rund 150 Millionen Dollar ein neues Freibad. Der Pool solle im Winter als Eislaufbahn dienen, teilte die Parkverwaltung mit. Dafür solle ein bereits bestehendes, aber schwer baufälliges Schwimmbad, das ebenfalls im Winter als Eisbahn dient, komplett umgebaut werden. Zudem solle das gesamte Nordende des berühmten Parks in Manhattan umgestaltet werden, so dass die neue Anlage besser in die Natur integriert werden könne.