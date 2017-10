Nobelpreise : Nobelpreis für Literatur wird bekanntgegeben

von dpa

erstellt am 05.Okt.2017 | 08:00 Uhr

In Stockholm gibt eine Jury heute den diesjährigen Literaturnobelpreisträger bekannt. Im vergangenen Jahr hatte überraschend der Musiker Bob Dylan die prestigeträchtige Auszeichnung bekommen. Dylan ließ zwei Wochen lang offen, ob er den Preis annehmen werde, kam nicht zur Verleihung im Dezember und holte ihn erst im Frühjahr in Stockholm ab. Der Nobelpreis ist mit umgerechnet rund 940 000 Euro dotiert und wird traditionell am 10. Dezember, dem Todestag Alfred Nobels, verliehen.