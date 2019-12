Energie : Nord Stream 2: US-Kongress beschließt Sanktionen

von dpa

17. Dezember 2019, 19:42 Uhr

Der US-Kongress hat Sanktionen gegen Firmen im Zusammenhang mit der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 beschlossen. Nach dem Repräsentantenhaus stimmte auch der Senat mit großer Mehrheit für ein Gesetzespaket zum Verteidigungshaushalt, in das das Sanktionsgesetz eingefügt worden war. US-Präsident Donald Trump hatte bereits angekündigt, das Paket «sofort» zu unterzeichnen. Nord Stream 2 soll vom kommenden Jahr an unter Umgehung von Polen und der Ukraine Gas von Russland nach Deutschland liefern. Die USA argumentieren, Deutschland würde sich in Abhängigkeit von Russland begeben.