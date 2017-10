Konflikte : Nordkorea: Freilassung von südkoreanischen Fischern

von dpa

erstellt am 27.Okt.2017 | 07:25 Uhr

Die in Nordkorea seit einer Woche festgehaltene Besatzung eines südkoreanischen Fischkutters soll wieder freikommen. Die Regierung in Pjöngjang habe dies aus humanitären Gründen beschlossen, meldete die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Freitag. Die «391 Hungjin» war am Samstag nordkoreanischen Angaben zufolge «absichtlich» in Gewässer des kommunistischen Staates eingedrungen, berichtete KCNA. Das Schiff sollte heute an der militärischen Grenzlinie wieder in südkoreanische Gewässer zurück geschickt werden.