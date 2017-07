Konflikte : Nordkorea-Krise: USA und Südkorea demonstrieren Stärke

Nach dem ersten Test einer Interkontinentalrakete durch Nordkorea haben die USA militärische Stärke demonstriert. Als Warnung an den Machthaber Kim Jong Un hielten die Streitkräfte der USA und Südkoreas eine gemeinsame Raketenübung ab. US-Präsident Donald Trump kritisierte unterdessen China. Die USA beantragten noch für heute eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats in New York. Außenminister Rex Tillerson kündigte in diesem Zusammenhang «härtere Maßnahmen» gegen Pjöngjang an. Die Führung in Nordkorea drohte den USA mit weiteren Waffentests.

von dpa

erstellt am 05.Jul.2017 | 18:07 Uhr