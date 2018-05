Fußball : Nürnberg macht Bundesliga-Aufstieg perfekt

von dpa

06. Mai 2018, 19:08 Uhr

Der 1. FC Nürnberg hat am vorletzten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga den Aufstieg perfekt gemacht. Nürnberg gewann 2:0 beim SV Sandhausen und folgt Fortuna Düsseldorf in die Bundesliga. Holstein Kiel steht nach dem 1:1 in Düsseldorf als Tabellen-Dritter fest und bestreitet damit die Relegationsspiele gegen den 16. der Bundesliga. Spannend bleibt es im Kampf gegen den Abstieg. Die Entscheidungen, wer Kaiserslautern in die 3. Liga begleitet und wer als Tabellen-16. in die Abstiegsrelegation gegen den Drittliga-Dritten Karlsruhe muss, fallen am letzten Spieltag.