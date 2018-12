Kriminalität : Nürnberger Täter auf der Flucht - Soko mit 40 Beamten

von dpa

14. Dezember 2018, 14:03 Uhr

Die Polizei fahndet weiter nach dem Angreifer, der in Nürnberg drei Frauen niedergestochen und schwer verletzt hat. Eine Sonderkommission mit 40 Beamten sei eingerichtet worden, um den Fall so schnell wie möglich aufzuklären, sagten Vertreter von Polizei und Staatsanwaltschaft bei einer Pressekonferenz. Man habe einige Personen im Fokus. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gibt es nicht. Der Mann hatte am Abend innerhalb weniger Stunden drei Frauen niedergestochen. Zwei waren zwischenzeitlich in Lebensgefahr.