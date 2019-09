EU : Oberhaus verabschiedet Gesetz gegen No-Deal-Brexit

von dpa

06. September 2019, 17:05 Uhr

Das Gesetz gegen einen ungeregelten EU-Austritt Großbritanniens hat die letzte parlamentarische Hürde genommen. Das britische Oberhaus verabschiedete das Gesetz. Es fehlt nur noch die Unterschrift der Queen, damit es in Kraft treten kann. Gegen das Gesetz hatte es Widerstand der Regierung gegeben. Gleichzeitig lehnen die Oppositionsparteien eine von Premierminister Boris Johnson angestrebte Neuwahl Mitte Oktober ab. Johnsons Regierung will am Montag einen neuen Anlauf nehmen, eine Neuwahl durchzusetzen.