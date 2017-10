Notfälle : Odyssee im Pazifik: Seglerinnen nach fünf Monaten gerettet

von dpa

erstellt am 27.Okt.2017 | 18:45 Uhr

Die Geschichte klingt wie das Drehbuch eines Hollywoodfilms. Zwei Frauen wollen von Hawaii nach Tahiti segeln, sie nehmen ihre Hunde mit an Bord, zwei Monate soll die Reise andauern. Aber von Beginn an läuft alles schief. Ein Teil eines Masts bricht, der Motor fällt aus. Die Seglerinnen kommen tausende Meilen vom Kurs ab, Notrufe bleiben ungehört, Haie greifen das Boot an. Erst nach fast einem halben Jahr auf See werden sie gerettet. Ein taiwanesisches Fischerboot entdeckte die in Seenot Geratenen.