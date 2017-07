Konflikte : Özdemir fordert «wirtschaftspolitische Daumenschrauben» für Türkei

Grünen-Chef Cem Özdemir fordert die Bundesregierung auf, mit der türkischen Regierung «endlich Klartext» zu reden. «Die Bundesregierung darf sich nicht am Nasenring durch die Manege ziehen lassen. Es ist an der Zeit, dass man der Türkei wirtschaftspolitische Daumenschrauben anlegt», sagte Özdemir der «Rheinischen Post». Als ersten Schritt nannte er einen Stopp der Exportkreditgarantien über Hermesbürgschaften. Die diplomatische Krise zwischen Deutschland und der Türkei spitzt sich wegen der Inhaftierung eines Deutschen und weiterer Menschenrechtsaktivisten in Istanbul dramatisch zu.

von dpa

erstellt am 20.Jul.2017 | 01:56 Uhr