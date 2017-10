Parteien : Özdemir gegen «Koalition auf kleinstem gemeinsamen Nenner»

von dpa

erstellt am 15.Okt.2017 | 04:06 Uhr

Eine Jamaika-Koalition kann nach Einschätzung von Grünen-Chef Cem Özdemir nur zustande kommen, wenn sich «alle Parteien mit ihrer Identität in ihr wiederfinden». Für die Grünen seien dies «Umwelt, Europa, Gerechtigkeit». Der «Welt am Sonntag» sagte Özdemir: «Es braucht Gemeinsamkeit. Eine Koalition darf keine bloße Addition einzelner Partner werden.» Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner plädierte in der «Bild am Sonntag» für die ersatzlose Abschaffung des Solidaritätszuschlags.