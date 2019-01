Radsport : Olympiasiegerin Vogel kandidiert für den Erfurter Stadtrat

von dpa

11. Januar 2019, 20:46 Uhr

Die querschnittsgelähmte Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel will in die Politik. Die 28-Jährige wird für die CDU für den Stadtrat in Erfurt bei den Thüringer Kommunalwahlen am 26. Mai kandidieren. Vogel wurde von den Christdemokraten auf Platz zwei der örtlichen CDU-Liste nominiert. Die zweimalige Olympiasiegerin war im vergangenen Sommer bei einem Trainingsunfall mit einem niederländischen Nachwuchsfahrer zusammengeprallt. Seitdem ist sie vom siebten Brustwirbel abwärts gelähmt. Erst kurz vor Weihnachten hatte sie das Unfallkrankenhaus in Berlin-Marzahn verlassen können.