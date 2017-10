Leute : Oscar-Akademie beruft Dringlichkeitssitzung zu Weinstein ein

von dpa

erstellt am 12.Okt.2017 | 16:10 Uhr

Die Oscar-Akademie will am Samstag in einer Dringlichkeitssitzung über den möglichen Ausschluss von Filmproduzent Harvey Weinstein wegen dessen mutmaßlicher sexueller Übergriffe beraten. Das in den Vorwürfen beschriebene Verhalten Weinsteins sei «widerlich, abscheulich und gegensätzlich zu den hohen Standards der Akademie, für die sie steht», zitierte der «Hollywood Reporter» aus einem Statement der Academy. Die «New York Times» berichtet, dass Mitarbeiter der von Weinstein mitgegründeten Produktionsfirma schon lange von den Vorwürfen gegen den Produzenten wussten.