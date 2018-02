International : OSZE sieht «Aufwärtsspirale der Gewalt» in der Ostukraine

von dpa

16. Februar 2018, 07:16 Uhr

Kurz vor einem Außenministertreffen zum Ostukraine-Konflikt in München hat die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zunehmende Kampfhandlungen in der Krisenregion beklagt. «Wir befinden uns wieder in der Aufwärtsspirale der Gewalt», sagte der Vizechef der OSZE-Beobachtermission in der Ostukraine, Alexander Hug, der Deutschen Presse-Agentur. In der vergangenen Woche seien die Verletzungen des Waffenstillstands zwischen pro-russischen Separatisten und ukrainischen Regierungstruppen um 30 Prozent im Vergleich zur Vorwoche gestiegen.