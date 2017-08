Lebensmittel : Parlament befragt belgische Minister zum Eier-Skandal

Der Fipronil-Skandal ist am Vormttag Thema im belgischen Parlament. Agrarminister Denis Ducarme und Gesundheitsministerin Maggie De Block stellen sich den Fragen der Abgeordneten der beiden Fachausschüsse. In Belgien ist eine Diskussion um das Verhalten der Lebensmittelaufsichtsbehörde FASNK entbrannt. Eine Sprecherin sagte, dass die FASNK schon Anfang Juni von einem Fipronil-Verdachtsfall wusste. Erst am 20. Juli wurden andere EU-Staaten informiert.

von dpa

erstellt am 09.Aug.2017 | 02:49 Uhr