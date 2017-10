Konflikte : Parlament von Katalonien leitet Loslösung von Spanien ein

von dpa

Das Parlament der Region Katalonien hat mehrheitlich für einen Prozess zur Loslösung von Spanien und zur Gründung eines unabhängigen Staates gestimmt. Eine Frist für die Ausrufung gibt es nicht. Die Verabschiedung gilt als «Antwort» auf die von der Zentralregierung in Madrid angekündigte Anwendung von Zwangsmaßnahmen. Bei dem vom Verfassungsgericht für illegal erklärten Referendum am 1. Oktober hatten in Katalonien etwa 90 Prozent für die Unabhängigkeit der wirtschaftsstarken Region gestimmt. Allerdings beteiligten sich nur gut 40 Prozent der Wahlberechtigten.