Brände : Parlamentsgebäude Kameruns niedergebrannt

von dpa

erstellt am 17.Nov.2017 | 01:43 Uhr

Das Parlamentsgebäude Kameruns in Yaunde ist in der Nacht vollständig niedergebrannt. Das berichtete die afrikanische Agentur APA. Als die Feuerwehr mit erheblicher Verspätung eintraf, hatten die Flammen bereits das ganze Gebäude erfasst. Die Feuerwehr musste zusätzliche Unterstützung vom Werksschutz einer Raffinerie anfordern, um wenigstens einige Möbel und Erinnerungsstücke aus dem Gebäude zu retten. Ob Personen zu Schaden gekommen waren, konnte zunächst nicht geklärt werden. Das Parlament hatte in dieser Woche zu Haushaltsfragen getagt.