Luftverkehr : Passagierflugzeug landet außerplanmäßig in Erfurt

Ein Passagierflugzeug der österreichischen Fluggesellschaft Austrian Airlines ist am Morgen außerplanmäßig auf dem Flughafen Erfurt-Weimar gelandet. Alle 145 Passagiere sowie die Crew des Fluges von Amsterdam nach Wien blieben unverletzt. Es handelte sich um eine Vorsichtsmaßnahme wegen Druckverlustes in der Kabine des Airbus 319. Anders als zuerst geplant, wurden die Passagiere nicht nach Frankfurt gebracht, um von dort aus nach Wien zu fliegen. Stattdessen soll in Erfurt eine Ersatzmaschine starten.

von dpa

erstellt am 23.Jul.2017 | 15:44 Uhr