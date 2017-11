Kriminalität : Pfaffenhofen: Geiselnehmer war polizeilich bekannt

von dpa

erstellt am 06.Nov.2017 | 16:49 Uhr

Der Geiselnehmer von Pfaffenhofen an der Ilm ist schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Gegen den in Kasachstan geborenen Deutschen ist schon wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt worden. Der Mann hat psychische Probleme - daher wird geprüft, ob er in Haft oder in eine Spezialklinik kommt. Dem Mann sollte das Sorgerecht für seine anderthalb Jahre alte Tochter entzogen werden. Überwältigt wurde er mit Hilfe einer Elektroschockpistole. Der 28-Jährige Täter hatte eine Sachbearbeiterin des Jugendamts stundenlang festgehalten.