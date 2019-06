Verkehr : Pfingstwochenende mit langen Staus erwartet

von dpa

03. Juni 2019, 12:18 Uhr

Über die Pfingstfeiertage müssen sich Autofahrer auf dem Weg an die Küsten oder in den Süden auf lange Staus einstellen. Für ein verlängertes Wochenende werden sich vor allem in Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und NRW viele Ausflügler und Kurzurlauber auf den Weg machen, teilte der ADAC mit. Vor allem am Freitagnachmittag und Samstag brauche es viel Geduld auf den Fernstraßen. Besonders voll wird es laut ADAC in den Regionen Berlin, Köln und Hamburg und auf den Autobahnen in Richtung Norden.