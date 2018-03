Affären : Playboy-Model Karen McDougal: «Trump versuchte, mich zu bezahlen»

von dpa

23. März 2018, 03:48 Uhr

Das Playboy-Model Karen McDougal bringt US-Präsident Donald Trump in die Bredouille: In einem CNN-Exklusiv-Interview gab sie Einzelheiten über eine angebliche Affäre mit Trump preis. «Nachdem wir miteinander intim gewesen waren, versuchte er, mich zu bezahlen, und ich wusste wirklich nicht, wie ich das verstehen sollte», sagte sie. Bei Trumps Frau Melania entschuldigte McDougal sich: «Es tut mir leid.» In der Zeit der angeblichen Affäre hatten Trump und Melania geheiratet. Das Weiße Haus hatte mitgeteilt, dass Trump diese Affäre bestreite.