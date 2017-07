Fußball : Podolski gibt Ende Juli Debüt für neuen Club Vissel Kobe

Fußball-Weltmeister Lukas Podolski wird Ende Juli sein Debüt für seinen neuen Club Vissel Kobe in Japan geben. Der 32-Jährige wird am 29. Juli in der Partie gegen Omiya erstmals zum Kader des J-League-Clubs gehören. Podolski war Anfang Juli von den Fans seines neuen Clubs begeistert in Japan empfangen worden. Der 130-malige deutsche Nationalspieler hat einen Zweijahresvertrag.

von dpa

erstellt am 21.Jul.2017 | 08:54 Uhr