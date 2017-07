Fußball : Podolski in Japan mit Jubel empfangen

Hunderte japanische Fans haben Fußball-Weltmeister Lukas Podolski einen begeisterten Empfang bereitet. Nach der Landung auf dem Flughafen der Hafenstadt Kobe warteten die Anhänger seines neuen Clubs Vissel Kobe entlang eines roten Teppichs und skandierten seinen Namen. In der schwülen Morgenhitze schritt Podolski durchs Spalier in kurzer Hose und einer Schirmmütze, auf die vorne in japanischen roten Schriftzeichen sein Spitzname Poldi und auf der Rückseite die japanische Flagge gestickt war. Ein guter Empfang sei das, rief Podolski Reportern zu, während er Autogramme gab.

von dpa

erstellt am 06.Jul.2017 | 07:18 Uhr