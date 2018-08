Kriminalität : Politik verurteilt Hetzjagden in Chemnitz

von dpa

27. August 2018, 17:57 Uhr

Chemnitz (dpa) - Nach den Attacken gegen Ausländer wegen des gewaltsamen Todes eines Mannes am Rande eines Stadtfestes in Chemnitz haben Politiker die Eskalation scharf verurteilt. «In Deutschland ist kein Platz für Selbstjustiz, für Gruppen, die auf den Straßen Hass verbreiten wollen, für Intoleranz und für Extremismus», sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. In Chemnitz war am Wochenende ein 35 Jahre alter Deutscher niedergestochen worden und später gestorben. Danach marschierten Anhänger rechter Gruppierungen auf. Auf Videos ist zu sehen, wie Ausländer und auch Polizisten aus der Menge heraus attackiert wurden.