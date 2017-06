Wahlen : Politiker-Ranking: Schulz rutscht ab, Merkel legt zu

SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz verliert in der Gunst der Bürger gegenüber Bundeskanzlerin Angela Merkel an Boden. Im aktuellen Politiker-Ranking von Forsa im Auftrag des «stern» ist Schulz nur noch auf Platz fünf. Merkel liegt mit 68 von 100 möglichen Vertrauenspunkten weiterhin an der Spitze. Dahinter folgen mit Finanzminister Wolfgang Schäuble und Innenminister Thomas de Maizière zwei weitere Unionspolitiker. Außenminister Sigmar Gabriel liegt ebenfalls vor seinem SPD-Kollegen Schulz.

von dpa

erstellt am 13.Jun.2017 | 10:53 Uhr