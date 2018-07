Kriminalität : Polizei fahndet nach Schnitzel-Dieben

von dpa

24. Juli 2018, 13:55 Uhr

Kiloweise Fleisch und Bier haben Unbekannte aus einem Imbiss in der Oberpfalz gestohlen - jetzt ermittelt die Polizei, wo in Weiden am Wochenende Grillpartys stattgefunden haben. Nach Angaben der Ermittler bemerkte der Imbiss-Besitzer den Diebstahl gestern. Es fehlten drei Kästen Bier, 60 Schnitzel, 60 Frikadellen, 40 Hamburger-Scheiben, 30 Stück Putenfleisch, zehn Backfische, ein Glas eingelegte Kirschen, eine Gasflasche und ein Schrubber. Das reiche, um «eine ganze Kompanie zu verköstigen», sagte ein Polizeisprecher.