Kriminalität : Polizei findet Tote in Darmstadt - Zeugen hörten Schüsse

von dpa

31. Januar 2018, 10:04 Uhr

Die Polizei hat in der Nähe des Darmstädter Hauptbahnhofs zwei Tote gefunden. Sie geht von einem Gewaltverbrechen aus. Zeugen hatten Schüsse und ein brennendes Auto gemeldet. In dem Auto wurde laut Polizei ein toter Mann aufgefunden, die Leiche einer Frau wurde in der Nähe entdeckt. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz in einem Hof abgestellt. Es handele sich möglicherweise um ein Tötungsdelikt und einen Suizid.