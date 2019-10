Gesellschaft : Polizei: Kinder wurden gegen ihren Willen festgehalten

von dpa

17. Oktober 2019, 22:46 Uhr

Im rätselhaften Fall der isolierten Familie auf einem Bauernhof in den Niederlanden geht die Polizei davon aus, dass die sechs Kinder gegen ihren Willen festgehalten wurden. Die Ermittler schließen auch nicht aus, dass die Hintergründe des Falls in einer Art Sekte liegen könnten. Auf dem Hof wurde auch eine große Summe Bargeld sichergestellt. Da die Herkunft nicht bekannt ist, wird der inzwischen ebenfalls festgenommene 67 Jahre alte Vater auch der Geldwäsche verdächtigt. Schon in Haft sitzt ein Mann aus Österreich.