Terrorismus : Polizei: Noch elf Menschen nach Anschlag in London in Gewahrsam

Nach den Festnahmen im Zusammenhang mit dem Anschlag von London befinden sich noch elf Menschen in Gewahrsam. Das teilte Großbritanniens Anti-Terror-Chef Mark Rowley mit. Ein 55-Jähriger sei wieder freigelassen worden. Damit hielt die Polizei noch sieben Frauen und vier Männer fest. Rowley kündigte an, dass die Identitäten der drei Attentäter veröffentlicht würden, sobald dies ermittlungstaktisch möglich sei. Bei dem Anschlag in London waren sieben Menschen getötet worden. Knapp 50 Menschen wurden verletzt. Die Terrormiliz IS reklamierte die Tat für sich.

von dpa

erstellt am 05.Jun.2017 | 01:47 Uhr