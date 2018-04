von dpa

07. April 2018, 17:03 Uhr

Der Mann, der in Münster in eine Menschenmenge gefahren ist, ist nach Angaben der Polizei tot. Er habe sich selbst umgebracht, bestätigte die Polizei am Samstag. Bei dem Vorfall in der Innenstadt gab es laut Polizei Tote und Verletzte.