von dpa

erstellt am 31.Okt.2017 | 21:45 Uhr

Bei einem noch ungeklärten Zwischenfall mit einem Fahrzeug in New York hat es nach Polizeiangaben Tote und Verletzte gegeben. Das Fahrzeug sei im Süden von Manhattan auf einen Fahrrad- und Fußgängerweg gefahren, teilte die Polizei per Twitter mit.