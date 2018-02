Notfälle : Polizei: womöglich vier Tote nach Unglück in Esslingen

von dpa

05. Februar 2018, 14:25 Uhr

Bei einem Unglück in einem Haus in Esslingen bei Stuttgart sind möglicherweise vier Menschen ums Leben gekommen. Laut Polizei könne das Gebäude noch nicht betreten werden. Es gebe Hinweise auf eine deutlich erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration.Wie es dazu kommen konnte, sei noch unklar. Kohlenmonoxid ist ein brennbares, farb- und geruchloses Gas und sehr giftig. Es entsteht unter anderem, wenn Materialien wie Holz, Kohle oder Gas ohne genügend Sauerstoff verbrennen, etwa in geschlossenen Räumen oder bei defekten Heizanlagen.